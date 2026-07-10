Guardia di Finanza, ecco il concorso pubblico per il reclutamento del maestro direttore della banda musicale del corpo

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del maestro direttore della Banda musicale della Guardia di Finanza.

Possono partecipare al concorso i militari in servizio nel Corpo della Guardia di finanza che non abbiano superato il 40° anno di età. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (entro le ore 12:00 del 1° agosto 2026) compiuto il 18° anno di età e non superato il giorno di compimento del 40° anno di età.

Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di età. Tutti i candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda i

seguenti titoli di studio:

a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute;

b. diploma in Composizione e Strumentazione per Banda afferenti al vecchio ordinamento o degli equipollenti diplomi accademici di secondo livello in Composizione e in Strumentazione per orchestra di fiati, conseguiti in

un Conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del

sistema automatizzato.

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

a. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

b. Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il form della domanda di partecipazione - raggiungibile tramite la propria area riservata - e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura

automatizzata.

Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l’APP Mobile “GdF Concorsi”, disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.