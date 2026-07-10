Biella, controlli della Polizia ai Giardini Zumaglini e piazza del Monte

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio organizzati dalla Questura di Biella nell’ambito delle operazioni “Alto Impatto”, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità e della devianza giovanile.

L’operazione, che ha visto impiegati il personale della Squadra Mobile e della Polizia Stradale di Biella, coadiuvati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, ha consentito l’identificazione di 142 persone e il controllo di 41 veicoli. Massima attenzione è stata rivolta alle aree del capoluogo maggiormente interessate dai fenomeni di aggregazione giovanile e dagli episodi di delinquenza.

In particolare, i controlli hanno interessato i Giardini Zumaglini e piazza del Monte, zone ritenute particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana, garantendo un capillare presidio del territorio. I servizi sono stati inoltre estesi ai comuni della provincia nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori.

Nel corso dei servizi di controllo si è dedicata particolare attenzione alla verifica del rispetto della normativa in tema di circolazione dei monopattini elettrici. Ciò ha permesso di identificare e sanzionare soggetti inottemperanti all’obbligo di utilizzo del casco, conducenti che circolavano contromano e persone che trasportavano oggetti sul veicolo, in violazione della normativa vigente.