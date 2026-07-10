A Graglia si parla del Cammino di Oropa, una serata partecipata e piena di spunti per la crescita della comunità (foto dalla pagina Facebook di Cammino di Oropa)

L'incontro di Graglia del 23 giugno scorso ha visto una partecipazione attenta e coinvolta. In molti del territorio, infatti, si sono riuniti per parlare del Cammino di Oropa, un’opportunità che il turismo lento può creare per le comunità locali.

In tale sede, è stata raccontata la storia del Cammino di Oropa e il suo impatto sul territorio, approfondito il progetto Io Non Lascio Tracce, presentato Impronte di Pace, dedicato ai giovani del Biellese, e condiviso la visione del documentario "Che tracce lasciamo?" di Daniel Tarozzi.

Un'occasione preziosa per confrontarsi, fare domande e riflettere su come ciascuno possa contribuire, con piccoli gesti, a prendersi cura dei luoghi che attraversa. A detta degli organizzatori è stato un momento di incontro e crescita per tutta la comunità.