Biella, al via il Campo Scuola della Protezione Civile 2026: sei giorni di formazione e cittadinanza attiva per i più giovani

Dal 6 all’11 luglio 2026 la sede ANA di via Ferruccio Nazionale a Biella ospiterà l’edizione 2026 del Campo Scuola "Anche io sono la Protezione Civile". L'iniziativa rientra nell'omonima campagna nazionale di sensibilizzazione e conoscenza, pensata specificamente per coinvolgere e formare ragazzi e ragazze di età compresa tra i 9 e i 15 anni.

L'evento è organizzato dall'Associazione Nazionale di Protezione Civile R.N.R.E. (Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni di Emergenza), attraverso la sua struttura regionale A.R.E.C., in stretta sinergia con le principali realtà istituzionali e di volontariato del territorio.

Un programma ricco tra teoria, pratica e visite sul campo

Il campo scuola offrirà ai partecipanti un'immersione totale nel mondo della gestione delle emergenze e della tutela del territorio. Le attività giornaliere si svilupperanno dalle 8 alle 17 alternando momenti formativi, prove pratiche e incontri con i professionisti del soccorso:

Lunedì: Focus sul Sistema Nazionale di Protezione Civile con gli esperti di RNRE e approfondimento sulla storia e il ruolo degli Alpini (ANA).

Focus sul Sistema Nazionale di Protezione Civile con gli esperti di RNRE e approfondimento sulla storia e il ruolo degli Alpini (ANA). Martedì: Scoperta della fauna locale ("Il lupo nel territorio biellese" a cura dei Carabinieri Forestali) , sensibilizzazione sui rischi del web con la Polizia di Stato (SOCS) e nozioni sulle emergenze sanitarie insieme alla Croce Rossa Italiana (C.R.I.).

Scoperta della fauna locale ("Il lupo nel territorio biellese" a cura dei Carabinieri Forestali) , sensibilizzazione sui rischi del web con la Polizia di Stato (SOCS) e nozioni sulle emergenze sanitarie insieme alla Croce Rossa Italiana (C.R.I.). Mercoledì: Lezioni sul Sistema Nazionale , una visita guidata presso il comando dei Vigili del Fuoco (V.V.F.F.) e focus sugli incendi boschivi con il corpo A.I.B..

Lezioni sul Sistema Nazionale , una visita guidata presso il comando dei Vigili del Fuoco (V.V.F.F.) e focus sugli incendi boschivi con il corpo A.I.B.. Giovedì: Introduzione alle nuove tecnologie ("Conoscere i droni") , visita all'Arma dei Carabinieri (C.C.) e avvio delle esercitazioni pratiche firmate RNRE.

Introduzione alle nuove tecnologie ("Conoscere i droni") , visita all'Arma dei Carabinieri (C.C.) e avvio delle esercitazioni pratiche firmate RNRE. Venerdì: Giornata dedicata alle telecomunicazioni d'emergenza (TLC) , con prove radio sul campo e conclusioni finali del percorso didattico.

L'obiettivo del progetto è trasmettere alle giovani generazioni la cultura della prevenzione, lo spirito di squadra e il valore del volontariato, rendendoli cittadini più consapevoli e pronti a reagire correttamente di fronte alle criticità ambientali e sistemiche.

Informazioni e Iscrizioni

Le famiglie interessate a far partecipare i propri figli possono richiedere maggiori informazioni e procedere con le adesioni contattando i seguenti recapiti: