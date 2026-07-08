Biella, ecco il progetto TRACCE: la Formazione Digitale Gratuita per il Turismo nei Borghi

A Biella ecco il progetto di formazione digitale gratuita TRACCE (Turismo Raro Accessibile Connesso Creativo Equo), percorso di formazione digitale completamente gratuito.

Il progetto è stato creato appositamente per dotare le comunità locali di competenze su tecnologie avanzate, come l’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di sostenere e innovare il turismo nei nostri borghi.

Il progetto, finanziato da Google.org e dal Fondo per la Repubblica Digitale, vede “I Borghi più belli d’Italia” come partner di rete, insieme a importanti organizzazioni come Informatici senza Frontiere, Assidema e Network World Communication.

Il corso è indirizzato a soggetti specifici che possono trarre il massimo beneficio da un percorso di re-inserimento lavorativo e formativo: disoccupati o inoccupati; persone con malattie rare; caregiver familiari; residenti nei borghi o in aree interne isolate (città di Biella); persone in cerca di opportunità di lavoro flessibile o da remoto.

Il Corso prevede: 60 ore di formazione gratuita, per lo più online con lezioni sincrone e asincrone. Workshop finali in presenza in due Borghi. Formazione su profili professionali futuri (Digital Assistant, Content Manager, Video Storyteller, etc.). Tutor dedicati. Attestato/certificazione finale.

Le iscrizioni sono aperte e i posti sono limitati. Tutte le informazioni su come candidarsi e le FAQ sono disponibili sul sito ufficiale del progetto accedendo al seguente link:

https://progetti-isf.typeform.com/tracce