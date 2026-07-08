Syria, alla maturità con la figlia di due mesi tra le braccia

All'orale di Maturità con la neonata in carrozzina. Syria, 20 anni, si è diplomata all'Istituto Gae Aulenti di Biella, indirizzo Agraria, vivendo gli ultimi mesi di scuola tra la gravidanza, la nascita della piccola Simona e la preparazione degli esami. E la bambina, nata appena due mesi fa, è stata protagonista anche del giorno dell'orale, non senza commozione anche da parte degli stessi insegnati e della presidente di commissione Daniela Valle. "Per lo scritto ho lasciato Simona a mia sorella perché avevo paura che piangesse e di disturbare gli altri ragazzi. All'orale, invece, l'ho portata con me", racconta la giovane mamma.

Nonostante le difficoltà, Syria non ha mai pensato di interrompere il proprio percorso scolastico, lo ha portato avanti con molta determinazione. "Non ho mai messo in dubbio di continuare gli studi", spiega. Negli ultimi mesi di gravidanza ha seguito le lezioni da casa grazie alla didattica a distanza. "Sono sempre andata a scuola, poi sono rimasta a casa facendo videolezioni per gestire la fine della gravidanza e la bambina appena nata, fino agli esami", racconta.

In passato Syria aveva frequentato un altro istituto agrario in Valle d'Aosta, dove aveva perso un anno, ma ha continuato a testa alta, sempre. Originaria della Valchiusella, oggi vive in provincia di Torino insieme al compagno e alla piccola Simona. Per raggiungere la scuola affrontava ogni giorno circa un'ora di viaggio in auto. "Sarei potuta andare anche a Caluso, ma tra le due scuole ho scelto Biella", racconta.

Il diploma rappresenta anche un investimento sul futuro. L'obiettivo della giovane è infatti quello di lavorare nell'azienda agricola del compagno, anche lui diplomato in Agraria. "Vorrei continuare l'attività della mia famiglia acquisita e ampliarla", spiega.

Ripensando al percorso appena concluso, Syria non nasconde le difficoltà, ma sottolinea anche il sostegno ricevuto dall'istituto. "È stato difficile, però fattibile. I professori mi sono sempre stati vicini e mi hanno aiutata. È stato un bellissimo ambiente", conclude. E ora via per una nuova a vita con a fianco la sua piccola e l'amore della sua vita, con la stessa determinazione che non l'ha fatta abbandonare gli studi anche nei momenti più difficili.