Calcio, cambio in panchina all’ACF Biellese: il ritorno di Manuela Pitzalis

Cambio in panchina all’ACF Biellese. A guidare la squadra nel prossimo campionato ci sarà Manuela Pitzalis, affiancata dalla collaboratrice Daniela Zampieri.

Dopo aver mosso i primi passi a Cossato a livello regionale e a Ivrea, Pitzalis è approdata a Biella dove ha disputato la Serie B per 3 anni, prima dell’esperienza in A2 ad Alessandria.

Poi, nel 2014, una volta appese le scarpe al chiodo, ha ottenuto il patentino Uefa B, iniziando ad allenare proprio tra le fila della squadra femminile della Biellese dove, in 6 anni, ha centrato molti obiettivi: tra questi, la vittoria di 2 categorie e una coppa fino al ritorno nella C nazionale.

Dopo la parentesi Covid e lo stop di un biennio, ha ripreso ad allenare all’Ivrea prima della nuova chiamata dell’ACF Biellese. Una scelta ambiziosa per alzare di molto l’asticella.

“Sono di nuovo a casa, ne sono felice – dichiara Pitzalis con soddisfazione – L’obiettivo è di far bene centrando almeno la metà di quello ottenuto quest’anno oltre ad insegnare valori e metodologie di gioco ad un gruppo giovane ma pieno di potenzialità. L’esperienza di Ivrea mi è servita per ampliare i miei orizzonti, mettermi in gioco e acquisire esperienza guidando giocatrici e staff tecnici in una realtà sportiva diversa da quella biellese. Un contesto che mi ha permesso di comprendere le diverse sfumature del mio ruolo”.