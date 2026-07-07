Dolore a Biella, a San Paolo l’ultimo addio ad Antonio Dimonte: il messaggio di vicinanza del ministro Pichetto

Si terrà nella chiesa parrocchiale di San Paolo, l’ultimo addio a Antonio Dimonte, stimato e apprezzato presidente della sezione di Biella dell’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato), mancato ieri all’affetto dei suoi cari all’età di 75 anni.

Numerosi gli attestati e i messaggi di vicinanza e cordoglio rivolti ai membri della sua famiglia. Tra questi vi sono quelli del ministro del MASE Gilberto Pichetto Fratin che “con Renza, Marco, Annalisa e Davide, si stringono con affetto a Francesca ed a tutti i suoi familiari nel dolore per la perdita del caro Antonio Dimonte esprimendo la loro più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze”.

Per chi volesse è possibile rendergli visita presso la Casa Funeraria Destefanis, a Biella, in corso San Maurizio 9/A, a partire da mercoledì 8 luglio (con orario 8.30-12 e 14.30-17.30).

Sempre domani, alle 19, sarà recitato il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di San Paolo, a Biella, dove si terranno anche i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Capodiferro Caldera, alle 15 di giovedì 9 luglio.