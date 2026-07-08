Biella Rugby, Giacomo Foglio Bonda si aggregherà alle Zebre Parma per il preseason

Le Zebre Parma e il Biella Rugby annunciano che Giacomo Foglio Bonda sarà aggregato alla franchigia gialloblù in occasione del raduno precampionato. Durante il preseason il centro biellese sarà osservato dallo staff tecnico, che al termine della preparazione effettuerà le proprie valutazioni.

Nato a Biella il 6 luglio 2001, Foglio Bonda (173 cm per 78 kg) è cresciuto interamente nel settore giovanile del Biella Rugby, dove ha iniziato a giocare nella stagione 2014/2015 con l'Under 14, completando tutta la trafila fino all'esordio in Serie A Élite con la prima squadra.

Nell'ultima stagione ha realizzato nove mete, chiudendo tra i migliori marcatori del campionato secondo le statistiche Metaman della Lega Rugby. Le sue prestazioni gli hanno inoltre consentito di conquistare il secondo posto nella classifica "Rookie of the Year" dei Serie A Élite Awards 2025/2026.

Per la società è motivo di grande orgoglio che un atleta nato e cresciuto nel club abbia l'opportunità di vivere il preseason con le Zebre”, dichiara il direttore sportivo del Biella Rugby, Corrado Musso. “Ha sempre dimostrato grande maturità, un forte senso di appartenenza e un legame profondo con il club, incarnando al meglio i valori che vogliamo trasmettere. Siamo certi che saprà affrontare questa esperienza con serietà e determinazione. Per tutti i nostri giovani, il suo percorso rappresenta un esempio concreto. Chi cresce nel Biella Rugby, lavora con impegno e crede nel proprio percorso può ambire a traguardi importanti”.

“Abbiamo osservato a lungo Giacomo nella scorsa stagione sportiva, in cui si è distinto per il suo gioco elettrico ed imprevedibile negli incontri della Serie A Élite”, aggiunge George Biagi, direttore sportivo delle Zebre Parma. “Il suo inserimento nel gruppo del preseason conferma la volontà di rafforzare il dialogo ed il rapporto con le realtà territoriali come il Biella Rugby, che negli anni hanno dimostrato di saper far crescere giovani di valore. Per lui sarà un'occasione importante per confrontarsi con il nostro ambiente e mettere in mostra le proprie qualità durante il periodo di preparazione”.