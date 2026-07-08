Biella, i lavori sul Ponte della Tangenziale avanzano: il cantiere cambia corsia

Come da cronoprogramma, proseguono gli interventi di manutenzione sul Ponte della Tangenziale di Biella.

Dalla giornata di lunedì 6 luglio, infatti, è entrata in vigore una nuova configurazione della circolazione stradale: in questo momento, venendo da via Candelo e corso San Maurizio e scendendo verso Chiavazza, il traffico veicolare è convogliato sulla corsia di sinistra dove gli interventi di sostituzione dei giunti sono stati completati.

Ciò permetterà ai tecnici di operare sull'altra metà del viadotto. La struttura modulare dei giunti rende possibile eseguire le lavorazioni in due fasi distinte, mantenendo comunque aperta la viabilità. L'attuale assetto resterà in vigore fino al completamento dell'intervento, previsto a fine mese.

Fino al 31 luglio, infatti, restano valide le limitazioni già previste: il ponte sarà percorribile a senso unico da Biella in direzione di Chiavazza e Cossato mentre resterà vietato il transito verso il capoluogo di provincia, raggiungibile da via Milano e altre strade secondarie.

L'opera prevede la sostituzione complessiva di 19 giunti di dilatazione, ormai ammalorati, per un investimento complessivo di circa 200mila euro, a completamento degli interventi eseguiti nell’estate 2023, che avevano previsto il rifacimento dell’impermeabilizzazione, del sistema di raccolta delle acque e della pavimentazione dell’impalcato. Occorrerà ancora portare un po’ di pazienza fino alla conclusione del cantiere.