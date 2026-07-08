Incendio in alta Valsesia, continua il dispositivo di soccorso coordinato dai Vigili del Fuoco: presente anche il DOS di Biella FOTO e VIDEO

Sono proseguiti per tutta la giornata di ieri, 7 luglio 2026, le operazioni di contrasto al vasto incendio boschivo che interessa l'alta Valsesia. Le fiamme continuano a svilupparsi su quattro distinti fronti, in costante evoluzione a causa delle condizioni del vento, rendendo particolarmente complesse le attività di spegnimento e di coordinamento dei soccorsi.

Le aree maggiormente interessate sono l'Alpe Seccio, nel territorio di Boccioleto, l'Alpe La Res nel comune di Varallo, il territorio di Cravagliana e le frazioni di Colla e Molino, oltre al comune di Cervatto, dove l'incendio interessa la zona nei pressi del Santuario della Madonna del Balmone.

Le operazioni sono coordinate dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Vercelli, ing. Leonardo Giuseppe Giannace, con il supporto di quattro DOS (Direttori Operativi dello Spegnimento), delle squadre dei Vigili del Fuoco (tra cui anche Biella), delle squadre dell'A.I.B. regionale e dei Carabinieri Forestali del Nucleo di Varallo, tutti impegnati senza sosta nelle attività di contenimento del rogo.

Dal 6 luglio è operativo, in località Piano delle Fate, un Posto di Comando Avanzato (PCA) dal quale vengono coordinate tutte le operazioni sul campo. Il PCA mantiene un costante collegamento sia con la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli sia con quella della Direzione Regionale, dove è attiva anche la Sala Operativa Unificata, impegnata nel coordinamento delle attività di antincendio boschivo che stanno interessando anche le province di Torino, Biella e Verbano-Cusio-Ossola.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli ha garantito la presenza di un funzionario con l'incarico di Direttore Tecnico dei Soccorsi; il servizio è stato svolto dall'ing. Alberto Cilia.

Fondamentale il contributo della componente aerea: tre Canadair, giunti da fuori regione, e l'elicottero della Regione hanno effettuato per tutta la giornata numerosi lanci d'acqua, operando ininterrottamente sui diversi fronti dell'incendio.

Le attività di monitoraggio e presidio sono proseguite anche nelle ore notturne, con le squadre dei Vigili del Fuoco per garantire la sorveglianza delle aree interessate e a intervenire tempestivamente in caso di riprese delle fiamme.