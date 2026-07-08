Trasparenza e futuro, la Camera di Commercio Alto Piemonte pubblica il report 2025 e avvia i lavori per il nuovo Piano Pluriennale Strategico

Prosegue il percorso di trasparenza e accountability della Camera di Commercio che, in linea con gli obblighi di rendicontazione pubblica, ha reso disponibile un video relativo alle attività realizzate nell'anno 2025.

Il report offre a cittadini, imprese e stakeholder una panoramica dettagliata sul supporto offerto al tessuto economico locale nel corso dello scorso anno.

Nel 2025, in particolare, sono stati lanciati bandi di contributo a fondo perduto sui temi della transizione ecologica, internazionalizzazione, digitalizzazione, certificazione delle competenze ed eventi sostenibili, con uno stanziamento di risorse che ha superato complessivamente 1,2 milioni di euro.

L’Ente camerale ha attivato numerosi corsi di formazione gratuiti che hanno coinvolto oltre 600 partecipanti, realizzando più di 370 assessment digitali e offrendo consulenza a 220 imprenditori e aspiranti tali. A questi numeri si aggiungono inoltre i 2.940 studenti e docenti delle 22 scuole che hanno aderito alle attività di orientamento.

Non è mancato il supporto all'apertura internazionale delle imprese che, grazie anche a Fedora, Azienda Speciale della Camera di Commercio, hanno potuto usufruire di servizi di mentoring e tutoraggio per le esportazioni, all'organizzazione di incontri b2b con operatori stranieri in settori strategici per il territorio, oltre a percorsi formativi su dogane, commercio e ampliamento della propria clientela estera.

Grande attenzione è stata rivolta alla promozione del territorio come destinazione turistica unica e sostenibile. La Camera di Commercio ha lanciato il progetto Interreg “SustainEvents” con l’obiettivo di favorire la sostenibilità ambientale, sociale e di governance di grandi eventi culturali e sportivi, mettendo a disposizione incentivi per ottenere o rinnovare la certificazione ISO 20121. Sono stati inoltre realizzati articoli su riviste specializzate e social media, educational tour e contest fotografici con la collaborazione di Leica Academy e il coinvolgimento di influencer.

In crescita anche l'utilizzo della piattaforma impresa.italia.it, strumento che consente di accedere ai documenti ufficiali della propria impresa da ogni dispositivo, smartphone inclusi grazie anche all’apposita app, che nel 2025 ha registrato più di 6.100 adesioni e 55.100 documenti scaricati, mentre sono state oltre 6.400 le firme digitali rilasciate, tra nuovi dispositivi e rinnovi.

Si mantiene elevato anche il ricorso al supporto camerale per la giustizia alternativa: sono state 231 le mediazioni effettuate nel 2025, con 25 procedure di composizione negoziata della crisi. L’Ente camerale ha inoltre avviato un percorso formativo rivolto ai propri dipendenti per sperimentare soluzioni di intelligenza artificiale generativa al fine di offrire servizi nuovi e più efficienti.

«I dati del 2025 testimoniano la solidità delle attività camerali e la nostra vicinanza al tessuto produttivo, dimostrando che la trasparenza è per noi il pilastro di un patto di fiducia reciproca» afferma il presidente Angelo Santarella. «Guardando al futuro il dialogo attivo con il mondo imprenditoriale rimarrà la nostra bussola. Lo dimostreremo concretamente con la stesura del nuovo Piano Strategico Pluriennale: non sarà un documento calato dall’alto, ma nascerà da una consultazione aperta e condivisa con le imprese e gli stakeholder del territorio, pubblici e privati, che è stata avviata proprio in questi giorni. Questa stessa sinergia qualifica la nostra azione anche sul fronte dell'innovazione. Attraverso l'adesione al bando di Regione Piemonte “Voucher Digitalizzazione PMI 2026”, per il quale abbiamo stanziato ben 212mila euro, sosterremo concretamente l'upgrade tecnologico delle nostre micro, piccole e medie imprese. Per permettere a tutti di cogliere questa opportunità i dettagli della misura saranno presentati in un webinar il 28 luglio e durante un incontro in presenza a settembre, presso la sede camerale di Novara. Vogliamo essere vicini, anche fisicamente, a chi scommette sul futuro».