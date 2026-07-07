Baglioni, concerto annullato, come richiedere il rimborso del biglietto

Non si terrà il concerto di Claudio Baglioni previsto all'Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo. Dopo il rinvio del "GrandTour LA VITA È ADESSO" al 2027, è arrivata la conferma che la data biellese, inizialmente in programma il 9 luglio 2026, non potrà essere recuperata.

La comunicazione è stata diffusa dagli organizzatori, che spiegano come, nonostante le verifiche e i tentativi di riprogrammazione, non sia stato possibile individuare una nuova data per l'appuntamento di Sordevolo.

L'evento è quindi definitivamente annullato.

Per gli spettatori che avevano già acquistato il biglietto sarà possibile richiedere il rimborso entro il 30 settembre 2026, rivolgendosi al circuito di vendita utilizzato al momento dell'acquisto.

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