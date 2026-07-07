Valdilana in festa al Santuario di San Bernardo: una giornata di fede, comunità e condivisione

Nella giornata di domenica, 5 luglio, la comunità di Valdilana si è riunita ai piedi del Santuario di San Bernardo per celebrare il Santo Patrono del Comune.

Un momento di profonda spiritualità, vissuto con grande partecipazione nel piazzale antistante il Santuario, dove è stata celebrata la Santa Messa, concelebrata dai parroci delle comunità di Valdilana.

Al termine della celebrazione, alla presenza del sindaco Mario Carli, si è svolto un momento di condivisione con la tradizionale foto di rito insieme ai celebranti, seguito da un pranzo conviviale nei locali del Santuario.

“Una giornata che ci ricorda quanto sia importante ritrovarsi, riconoscersi e camminare insieme come comunità, custodendo le nostre tradizioni e i valori che ci uniscono, sotto lo sguardo del nostro Santo Patrono – riportano dal Comune - Un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato e a quanti hanno contribuito all'organizzazione di questa significativa ricorrenza”.