Biella, controlli della Polizia Locale nei parchi cittadini

Proseguono le attività di controllo e presidio della Polizia Locale all’interno dei parchi cittadini, nell’ambito delle iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale di Biella per garantire sicurezza urbana e una maggiore fruibilità degli spazi pubblici da parte di cittadini, famiglie e frequentatori.

Negli ultimi giorni gli agenti hanno effettuato verifiche mirate, anche con il supporto dell’unità cinofila, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli sono state identificate alcune persone, senza riscontrare situazioni di particolare criticità.

L’attività proseguirà anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione nei principali luoghi di aggregazione della città.

“La presenza della Polizia Locale nei nostri parchi rappresenta un importante elemento di attenzione e vicinanza ai cittadini – dichiara il sindaco Marzio Olivero –. Questi controlli non hanno solo una funzione operativa ma anche un valore di prevenzione e rassicurazione per chi vive quotidianamente questi spazi, in particolare famiglie e bambini. L’amministrazione continuerà a investire sul presidio del territorio”.

Sulla stessa linea l’assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola: “I controlli proseguiranno per tutta l’estate. Da quando abbiamo a disposizione l’unità cinofila abbiamo uno strumento in più, che svolge anche un’importante funzione di deterrenza. La presenza degli agenti e del cane antidroga viene percepita positivamente in particolare dalle mamme che portano i propri figli a giocare nei parchi. Il nostro obiettivo è continuare a garantire controlli costanti, affinché questi luoghi possano essere vissuti serenamente da tutti”.