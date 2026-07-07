Bocce, assegnati i titoli tricolori a coppie di categoria A: esulta Gaglianico

A Gaglianico, sabato e domenica scorsi si sono assegnati i titoli tricolori a coppie di categoria A, maschile e femminile. Tra le 42 coppie della categoria A maschile il tricolore è andato alla formazione di casa del Crc Gaglianico composta da Luca Negro a Silvano Cibrario vittoriosa 5-3 contro la Brb Ivrea di Gabriele Graziano ed Emanuele Soggetti.

Medaglia di bronzo per la Brb Ivrea di Luigi Grattapaglia e Alberto Cavagnaro e per il Crc Gaglianico di Davide Manolino e Davide Ponzo. Negro e Cibrario hanno bissato il titolo conseguito lo scorso anno.

Tra le 18 formazioni di A femminile ad imporsi è stata la Borgonese Torino di Elisa Cadenasso e Marika Depetris grazie al 12-5 inferto al Noventa Venezia di Valentina Basei e Alessia Campagnaro. Gradino basso del podio per la Bassa Valle Aosta di Elisa Bulla e Natalie Gamba e per la Borgonese Torino di Francesca Carlini e Sara Cordara.