Piacenza Group presenta le nuove collezioni tessuti autunno/inverno 2027-28 FOTO

In occasione di Milano Unica, Piacenza Group presenta le nuove collezioni tessili Autunno/Inverno 2027-28, espressione di una visione che coniuga quasi tre secoli di cultura manifatturiera con una continua ricerca sui materiali, sull'innovazione e sulla qualità.

Attraverso le proposte di Lanificio F.lli Cerruti dal 1881, Lanificio Fratelli Piacenza, Lanificio Piemontese e della linea Accessori, il Gruppo interpreta l'evoluzione della sartoria contemporanea, valorizzando l'eccellenza delle fibre naturali e un savoir-faire che continua a guardare al futuro senza perdere il legame con le proprie origini.

Uomo

Per l'Autunno/Inverno 2027-28, Lanificio F.lli Cerruti dal 1881 reinterpreta i codici del tailoring britannico attraverso una collezione che unisce tradizione e sensibilità contemporanea. Check, overcheck, cheviot e gessati trovano nuova espressione grazie alle potenzialità dei telai jacquard, dando vita a superfici ricche, strutture tridimensionali e nuove interpretazioni dei grandi classici del guardaroba maschile. Le palette cromatiche spaziano dai blu profondi ai verdi bosco, dai grigi minerali ai toni tabacco e cioccolato, fino alle nuance naturali più calde, esaltando lane pregiate, seta e cashmere attraverso mani morbide, avvolgenti e performanti.

Tra le principali novità della stagione debutta Travelissimo, la nuova bunch che raccoglie l'evoluzione della storica proposta travel del Lanificio. Pensata per accompagnare l'uomo contemporaneo nei suoi continui spostamenti, coniuga comfort, praticità e performance con l'eleganza della migliore tradizione sartoriale, confermando una visione del lusso sempre più consapevole e funzionale.

Per Lanificio Fratelli Piacenza, la stagione celebra l'eccellenza delle fibre più nobili, con la nuova bunch dedicata alla Vicuña, simbolo della più alta espressione della ricerca tessile del Gruppo. Considerata la fibra naturale più preziosa al mondo, la Vicuña viene proposta in nuove interpretazioni, sia in purezza sia in blend esclusivi con cashmere, seta, lino e lane finissime Super 220's, esaltandone leggerezza, morbidezza e straordinarie qualità tattili.

Accanto alla Vicuña, Alashan Cashmere, cashmere e seta confermano il ruolo centrale delle materie prime più pregiate, dando vita a tessuti che mettono al centro mano, leggerezza e comfort. La ricerca prosegue attraverso filati mélange, mouliné e frisé, che conferiscono profondità e movimento alle superfici, mentre una palette costruita attorno ai toni naturali, ai grigi luminosi e ai taupe accompagna microdisegni, pied-de-poule, Prince of Wales e overcheck reinterpretati attraverso costruzioni tridimensionali e strutture ispirate al mondo della maglieria.

Completa la proposta la capsule Clima, che introduce una nuova dimensione performante grazie all'abbinamento tra una selezione di tessuti iconici e uno speciale jersey tecnico, pensato per offrire comfort, protezione e versatilità senza rinunciare all'eleganza della sartoria di alta gamma.

Donna

La proposta femminile di Piacenza Group interpreta il tailoring con uno sguardo contemporaneo, sviluppando collezioni pensate per rispondere alle esigenze dei principali mercati internazionali.

Per Lanificio Fratelli Piacenza, il focus è sui tessuti fantasia, declinati in un'ampia gamma di pesi, dai più leggeri ai capispalla. L'ispirazione british prende forma attraverso filati mélange, bouclé e tweed reinterpretati in chiave moderna, mentre si amplia l'offerta dei pettinati uniti con mani più fluide e crepe dall'eleganza femminile. Accanto a queste novità rimangono centrali i tessuti doppi e garzati, proposti sia in versione unita sia disegnata e sviluppati per differenti livelli qualitativi.

La collezione di Lanificio Piemontese nasce invece dall'incontro tra heritage tessile e ricerca stilistica. I codici della sartoria maschile vengono reinterpretati con una sensibilità più morbida e contemporanea attraverso jacquard sofisticati, lavorazioni fil coupé, bouclé, filati fantasia e dettagli luminosi in lurex e paillettes. Il risultato è una proposta ricca di movimento, tridimensionalità e profondità materica, dove rigore sartoriale e creatività convivono in perfetto equilibrio.

Accessori

Per l'Autunno/Inverno 2027-28, la collezione Accessori si ispira al tema "Motivo floreale come memoria", trasformando il fiore in un simbolo capace di raccontare il tempo, le emozioni e i ricordi che attraversano le generazioni. Jacquard, madras, fil coupé, costati e tinti in capo dialogano con la preziosità del cashmere e della seta, dando vita a sciarpe e stole che esprimono il valore della tradizione manifatturiera attraverso un linguaggio contemporaneo. Ogni accessorio diventa così un racconto da indossare, dove ricerca stilistica, eccellenza tessile e innovazione si fondono in un equilibrio raffinato.

Con le collezioni Autunno/Inverno 2027-28, Piacenza Group conferma la propria vocazione all'eccellenza tessile attraverso una proposta che mette al centro la qualità delle materie prime, la continua sperimentazione e una cultura del saper fare costruita in quasi tre secoli di storia. Un patrimonio che continua a evolversi stagione dopo stagione, offrendo al mondo della moda e della sartoria strumenti sempre nuovi per interpretare il lusso contemporaneo.