Usato Best Auto: acquista a Biella Toyota Yaris FOTO e VIDEO

Color rosso fiammeggiante, questa volta l’auto della settimana da Best Auto è la Toyota Yaris del 2016.

Comoda, spaziosa e a basso consumo, è l’auto perfetta sia per la vita di tutti i giorni che per viaggiare.

Con soli 24.000 chilometri e un unico proprietario alle spalle, sotto al cofano ha un motore 1.0 benzina Euro 6 e una potenza di 51 kW (69 CV). È un’auto pratica e compatta, che garantisce un ridotto consumo di carburante. Date le sue dimensioni, facilita inoltre gli spostamenti urbani e i parcheggi, agevolati dalla telecamera posteriore di cui è dotata.

La Toyota Yaris si rivela una sicurezza anche per i viaggi più lunghi. Organizzazione ottimizzata degli spazi interni e bagagliaio spazioso rendono l’auto adatta alle esigenze di tutti i giorni, comprese le vacanze. Un’auto comoda, affidabile e leggera, indicata per chi è amante della versatilità.

Per maggiori informazioni: Best Auto srl, via Valle d’Aosta 2 (Biella)

Tel. 393 500 3425

E-mail: info@bestautobiella.it