Benna, venerdì è stato inaugurato M-AppCafè, il nuovo bar bistrot FOTO e VIDEO

Venerdì 3 luglio si è tenuta l’inaugurazione di un nuovo bar bistrot nella provincia di Biella: il M-App Cafè, in via Giacomo Matteotti 56 a Benna. Situato nel parco che ospita anche il M-AppResidence, il M-AppHotel e il M-AppCamper, è aperto a chiunque voglia prendersi del tempo per una colazione, un pranzo, un aperitivo o un cocktail in tutto relax. Anche la posizione in cui si trova il locale, lo rende appetibile per coloro che su settimana volessero fuggire dalla città per una piccola pausa.

Il progetto è un’ulteriore passo che il gruppo Monteleone ha intrapreso per espandere e ingrandire la sua offerta di servizi. L’apertura non sarà esclusiva per gli ospiti dell’hotel e dell’area camper, ma sarà destinata a tutto il pubblico: “Per noi è una nuova avventura, ma siamo sicuri che quest’iniziativa sarà apprezzata. Il bar è stato un’idea del gruppo Monteleone, da cui deriva la M del nome. App invece è un termine che si riferisce alla gestione domotica della struttura”, ha spiegato Fausta Murdaca, titolare dell’attività.

Si tratta di un bar immerso nel verde, nato da un’idea fresca e innovativa. La struttura è infatti ricavata dal riadattamento di quattro container, che sono stati arredati accuratamente per ricreare un’atmosfera confortevole e accogliente. Il progetto è nato da un concept che caratterizza profondamente il gruppo Monteleone. La scelta di questo materiale è infatti dettata dalla volontà di conferire uno spirito di viaggio e di movimento al locale, frutto del legame dei proprietari con il mondo dei trasporti.

Oltre all’originalità che lo contraddistingue, uno dei suoi punti di forza è l’ospitalità, in quanto fa parte del gruppo M-App, conosciuto per il suo servizio preparato e competente e per la sua professionalità in ambito di ricevimento. Aperto dal lunedì al venerdì, M-AppCafè offre una cucina molto particolare, tipica dei bistrot. Inoltre, sebbene nei weekend sia chiusa al pubblico, per gli eventi privati è possibile usufruire della location anche nei fine settimana.

Per maggiori informazioni e per scoprire in tempo reale le ultime novità consultare le pagine Social di M-AppHotel.