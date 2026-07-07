Biella, balzo in classifica per il sindaco Marzio Olivero nel consenso dei sindaci d’Italia: è al 56%

A due anni dal suo insediamento a Palazzo Oropa, cresce la popolarità del sindaco di Biella Marzio Olivero.
Lo rende noto Il Sole 24 Ore nella classifica 2026 di Governance Poll che misura l’indice di gradimento dei primi cittadini dei capoluoghi di provincia. L’indagine è realizzata da Noto Sondaggi.
Rispetto a 2 anni fa, Olivero entra nella top 25 a livello nazionale, con il 56 per centro del consenso (+2,2% rispetto al giorno dell’elezione). A livello regionale, è il secondo sindaco in graduatoria, dietro al collega di Novara Alessandro Canelli, fermo al 56,5 per cento, e prima di Roberto Scheda di Vercelli (55,5%).
Nella classifica nazionale svettano nelle prime tre posizioni i sindaci Sara Funaro di Firenze (66%), Marco Fioravanti di Ascoli Piceno (65%) e Gaetano Manfredi di Napoli (64%).