Candelo aderisce al progetto "Teniamoci per mano": un impegno per una comunità che cresce insieme

Ci sono scelte che non si misurano soltanto con un atto amministrativo. Sono scelte che raccontano un'idea di comunità: quella che sa costruire relazioni, prendersi cura delle persone e creare opportunità, soprattutto per chi attraversa momenti di maggiore fragilità.

Con questo spirito il comune di Candelo ha deliberato l'adesione al progetto "Teniamoci per mano", candidato al finanziamento nell'ambito del bando regionale dedicato alle comunità educanti e al benessere dei minori.

L'iniziativa, in collaborazione tra scuole di Candelo e Comune, si propone di rafforzare la rete educativa e sociale del territorio, promuovendo interventi rivolti a bambini, ragazzi e famiglie attraverso percorsi di prevenzione, inclusione e sostegno. Un progetto che mette al centro il valore della collaborazione tra istituzioni, scuola, servizi e realtà del territorio, nella convinzione che la crescita delle nuove generazioni sia una responsabilità condivisa.

“Ogni bambino che cresce sentendosi accolto, ascoltato e sostenuto è una risorsa per tutta la comunità. Per questo abbiamo scelto di aderire a questo progetto - afferma Selena Minuzzo, vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali - Le politiche sociali non significano intervenire soltanto quando emerge una difficoltà ma costruire ogni giorno contesti capaci di prevenire il disagio, rafforzare i legami e accompagnare le famiglie nel loro percorso educativo. Credo profondamente che una comunità sia davvero forte quando sa prendersi cura delle proprie persone e quando istituzioni, scuola, associazioni e cittadini camminano nella stessa direzione”.

L'adesione del Comune rappresenta il sostegno istituzionale alla candidatura del progetto e conferma la volontà dell'amministrazione comunale di supportare iniziative che promuovono il benessere delle persone e la qualità delle relazioni, contribuendo a costruire una comunità sempre più inclusiva, attenta e capace di guardare al futuro.

“Investire sui bambini, sui ragazzi e sulle famiglie significa investire sul futuro di Candelo, perché il benessere delle nuove generazioni riguarda tutta la collettività - dichiara il sindaco Paolo Gelone - La collaborazione tra Comune, scuola, servizi e territorio è fondamentale per accompagnare la crescita dei propri cittadini”.