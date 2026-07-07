ANPS Biella in lutto per la morte del presidente Antonio Dimonte

La Sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) annuncia, con profondo dolore e commozione, la scomparsa del proprio presidente, Antonio Dimonte, avvenuta in seguito a una lunga malattia.

"La figura di Antonio Dimonte è stata un pilastro fondamentale per il nostro sodalizio: socio presente fin dal giorno della fondazione della Sezione nel 1998, ha dedicato gran parte della sua vita ai valori di solidarietà e vicinanza che caratterizzano l’ANPS - sottolinea il vicepresidente Roberto Triverio sui canali ufficiali dell'associazione - Dal 2021, ha ricoperto con estrema dedizione e spirito di servizio la carica di presidente, guidando la Sezione di Biella con un profondo senso di appartenenza alla grande famiglia della Polizia di Stato. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutti i soci e in coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo".

Il vicepresidente Triverio, a nome dell’intero Consiglio Direttivo e di tutti gli associati, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con affetto attorno alla famiglia, condividendone il dolore in questo momento di profonda tristezza.

"Il ricordo del suo instancabile impegno, iniziato con la nascita della nostra Sezione e proseguito fino ai giorni nostri, resterà un patrimonio prezioso per il futuro dell’associazione" conclude la nota.