Biella, bel gesto dai Bersaglieri: sistemata la Fonte del Lago del Mucrone

Una splendida giornata all'insegna dell'amicizia, della collaborazione e dell'attaccamento ai valori bersagliereschi ha visto oggi protagonisti alcuni soci della Sezione Bersaglieri di Biella, saliti fino al Lago del Mucrone per effettuare un importante intervento di manutenzione e valorizzazione della storica Fonte del Bersagliere, luogo simbolico dedicato ai Fanti Piumati.

Grazie all'impegno e alla passione dei volontari, la fonte è tornata a splendere: è stata completamente ripulita, è stata sistemata la parte interna del manufatto, la sorgente è stata ripristinata e l'acqua è tornata a sgorgare copiosa.

Inoltre, è stata interamente rifatta la storica iscrizione commemorativa e sono state realizzate nuove aiuole fiorite che impreziosiscono ulteriormente il monumento, rendendolo ancora più accogliente per gli escursionisti e per quanti desiderano sostare in questo luogo ricco di storia e significato.

Un intervento che testimonia come la memoria si custodisca anche attraverso gesti concreti, con il desiderio di preservare un patrimonio che appartiene non solo ai Bersaglieri ma a tutta la comunità. La Sezione Bersaglieri di Biella desidera rivolgere un sentito ringraziamento a Fabio Bona, a Giannino Zanellati, autore del pregevole rifacimento della scritta commemorativa e a Diego Sasso, Fabrizio Pagos e Davide Ghisio, che con il loro entusiasmo, la loro operosità e il loro spirito di squadra hanno contribuito in modo determinante alla riuscita dell'intervento.

Una giornata intensa, vissuta nello spirito che da sempre contraddistingue i Bersaglieri: servizio, amicizia, senso di appartenenza e amore per il territorio. Piccoli gesti concreti che consentono di conservare e valorizzare un luogo caro alla storia del Corpo e a tutti gli appassionati della montagna biellese.