Marathon Monte Mars, il Comitato Organizzatore: “Smentita della falsa notizia diffusa e diffida alla diffusione di informazioni non verificate”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il Comitato Organizzatore di Marathon Monte Mars esprime profonda vicinanza al giovane che nella giornata di domenica 5 luglio ha accusato un malore lungo la Cresta del Camino, augurandogli una pronta e completa guarigione.

Con il presente comunicato intendiamo smentire categoricamente la falsa notizia che nelle prime ore di lunedì 6 luglio è stata diffusa attraverso alcuni canali di informazione e social media, secondo cui il ragazzo sarebbe deceduto. Tale notizia è priva di qualsiasi fondamento e ha generato inutile allarme, oltre a provocare grave sofferenza alle persone coinvolte e all'intera organizzazione.

Desideriamo inoltre chiarire che l'evento è stato organizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei protocolli di sicurezza previsti. L'intero dispositivo di assistenza e soccorso predisposto lungo il percorso era regolarmente operativo e si è attivato con la massima tempestività non appena è stata segnalata l'emergenza, consentendo un intervento immediato da parte del personale preposto.

Respingiamo pertanto ogni insinuazione o ricostruzione che possa mettere in dubbio la serietà, la professionalità e l'impegno con cui il Comitato Organizzatore ha pianificato e gestito l'evento, ponendo sempre la sicurezza dei partecipanti come priorità assoluta.

Diffidiamo chiunque dal continuare a diffondere notizie false, non verificate o lesive dell'immagine del Comitato Organizzatore e delle persone che ne fanno parte. Ogni ulteriore diffusione di informazioni prive di riscontro potrà essere valutata nelle sedi competenti.

Il Comitato Organizzatore si riserva infatti di intraprendere ogni opportuna azione, anche legale, a tutela della propria reputazione, del proprio nome e di tutte le persone che hanno operato con professionalità e responsabilità nell'organizzazione e nella gestione dell'evento.

Invitiamo infine tutti gli organi di informazione e gli utenti dei social media a verificare sempre le fonti prima di diffondere notizie che possono arrecare grave danno alle persone coinvolte e alla collettività”.