Indagine congiunturale, le previsioni per il terzo trimestre 2026. Barberis Canonico: “Aumenta pessimismo su tutti gli indicatori”

L’indagine congiunturale realizzata da Unione Industriale Biellese rispetto alle previsioni degli imprenditori sul terzo trimestre 2026 registra un generale aumento del pessimismo.

Ecco il saldo fra pessimisti e ottimisti dei principali indicatori sulle previsioni degli imprenditori biellesi dell'industria manifatturiera e del terziario per il terzo trimestre 2026:

occupazione : 8,1% (era 13,5% lo scorso trimestre),

: 8,1% (era 13,5% lo scorso trimestre), produzione totale : -7,4% (era 7,5% lo scorso trimestre)

: -7,4% (era 7,5% lo scorso trimestre) ordini : -6,7% (era a 2,3% lo scorso trimestre)

: -6,7% (era a 2,3% lo scorso trimestre) redditività: -12,6% (era a -9,8% lo scorso trimestre)

A commentare l’indagine è Paolo Barberis Canonico, presidente Uib: "Dopo un inizio anno più positivo, le previsioni degli imprenditori per questo trimestre vedono aumentare il pessimismo su tutti gli indicatori: ad essere particolarmente negative sono le aspettative sulla produzione, che si riflettono sul raffreddamento delle prospettive sugli ordini e rallentano l'andamento previsto sull'occupazione, con conseguente riduzione della redditività attesa. Questo sentiment deriva da una congiuntura internazionale complessa e segnata dall'incertezza: l'ottimismo si nutre di fiducia e, oggi, invece, sono molte le variabili che generano più dubbi che certezze. Penso, in primis, al costo dell'energia, un tema che abbiamo approfondito nella nostra assemblea. Più in generale, serve un sistema che possa supportare (o per lo meno non ostacolare) il fare impresa, nella consapevolezza che l'industria è il motore dello sviluppo economico e del benessere dei territori".