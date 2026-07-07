Tavigliano, prime mosse e iniziative dell’amministrazione Lamantia a più di un mese dall’insediamento

A poco più di un mese dal suo insediamento, la nuova amministrazione comunale di Tavigliano, guidata dal sindaco Marco Lamantia, ha condiviso sui propri canali ufficiali un primo resoconto delle attività avviate.

“In questa fase iniziale abbiamo scelto di concentrare le nostre energie sulla progettazione – si legge nella nota della lista civica Insieme per Tavigliano - Un lavoro meno visibile ma fondamentale per ottenere i finanziamenti necessari a realizzare opere che il comune, con le sole proprie risorse, non potrebbe sostenere”.

Notizie importanti arrivano dalla frana di regione Polo: “È stato avviato lo studio tecnico per la riparazione del muro danneggiato dalla frana causata dall'alluvione dello scorso anno. Il progetto sarà indispensabile per accedere ai finanziamenti necessari al ripristino dell'area”.

Sulla strada per Pratetto il giudizio è netto: “Presenta criticità che richiederanno un intervento importante. È in corso la predisposizione del progetto tecnico necessario per partecipare ai bandi di finanziamento”.

Sullo stato del cimitero comunale l’amministrazione comunica che “risente ancora dei danni causati dalla malattia del bosso. Verranno stanziate le risorse necessarie per ripristinare il disegno originario delle siepi e, progressivamente, il verde” mentre l’appartamento dell’ex cooperativa sarà sistemato e successivamente dato in locazione “così da garantire al Comune una nuova entrata” evidenzia la nota.

Priorità sarà data a decoro urbano, sicurezza e cura del verde: “I proprietari saranno invitati a provvedere al taglio di piante e rami che invadono le strade pubbliche; in caso di inerzia, il Comune interverrà nei modi previsti dalla legge. Parteciperemo inoltre al bando per il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale e verranno installate le fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti. Parallelamente, programmeremo una manutenzione ordinaria costante per rendere il nostro Comune sempre più ordinato e curato”.

Per l’amministrazione questi "sono i primi passi del nostro mandato. Sono già aperti altri fronti, come la gestione delle e-bike e nuove iniziative per rendere la nostra scuola sempre più attrattiva. A breve sarà attivato lo Sportello del Sindaco, uno spazio dedicato all'ascolto e al confronto diretto con i cittadini, perché crediamo che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per costruire insieme il futuro della nostra comunità”.