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CRONACA | 06 luglio 2026, 20:00

A fuoco un bosco in alta Valle Elvo, intervento di AIB e Vigili del Fuoco

A fuoco un bosco in alta Valle Elvo, intervento di AIB e Vigili del Fuoco

A fuoco un bosco in alta Valle Elvo, intervento di AIB e Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco e personale AIB in azione nell'alta Valle Elvo per un incendio che ha interessato un’area boschiva tra i comuni di Sordevolo e Graglia. L’allarme è scattato intorno alle 13 di oggi, 6 luglio. 

Una volta giunte sul posto da Biella, le squadre di terra hanno domato le fiamme, bonificato l’area colpita e messo in sicurezza vaste porzioni di terreno. 

L’intervento si è poi concluso intorno alle 17.20. In fase di accertamento le cause del rogo.

In molti, tra residenti e automobilisti in transito, hanno notato l'alta colonna di fumo proveniente dalla zona indicata.

g. c.

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