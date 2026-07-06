Golf Club Cavaglià, sabato il Challenge “Amici di Dustin” FOTO e VIDEO

Sabato 11 luglio il Golf Club Cavaglià ospiterà la terza e ultima tappa del Challenge “Amici di Dustin” 2026. Tra le realtà che sostengono l’iniziativa c’è anche Trecar, che ha scelto di affiancare un appuntamento incentrato sui valori dello sport, dell’amicizia, della condivisione e della solidarietà. Nato nove anni fa, il Challenge è cresciuto grazie all’impegno degli organizzatori, alla partecipazione dei giocatori e al contributo dei numerosi sponsor.

Dopo gli appuntamenti alle Betulle e ad Asti, il tour approda per la prima volta a Cavaglià con l’obiettivo di centrare il terzo tutto esaurito della stagione. La gara si disputerà su 18 buche Stableford, con formula Texas Scramble, e assegnerà premi di giornata e diversi riconoscimenti speciali.

Nella precedente tappa alle Betulle sono stati raccolti 2.500 euro, poi devoluti a un’associazione biellese. Gli organizzatori intendono proseguire su questa strada anche a Cavaglià, grazie al sostegno di Trecar e degli altri partner coinvolti.

Nel video, Eugenio Quirino e Rudy Saccà ripercorrono la storia del Challenge, la sua crescita e l’origine goliardica del nome “Amici di Dustin”, nato dalla passione per il campione Dustin Johnson:

