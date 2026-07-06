Netro, linee telefoniche fuori uso: ecco i numeri da contattare

Continuano i disagi in Valle Elvo. Da lunedì 29 giugno le linee telefoniche del Comune di Netro sono fuori uso a causa di un guasto provocato dal temporale che ha interessato il territorio.
Fibercop sta lavorando per risolvere il problema, ma il servizio non è ancora stato ripristinato.
In attesa del ritorno alla normalità, i cittadini che hanno necessità di mettersi in contatto con gli uffici comunali possono chiamare i numeri 338.724.3003 e 338.721.3862.
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