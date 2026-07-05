Trail, Francesco Nicola e Tania Rosa firmano la prima edizione della Monte Mars Marathon VIDEO

Una giornata memorabile, baciata dal sole ma resa durissima dalle temperature roventi anche in quota, ha tenuto a battesimo la prima edizione della Monte Mars Marathon. Sui sentieri delle Alpi Biellesi, gli atleti hanno dovuto fare i conti non solo con i tecnicissimi 43 chilometri e 3.000 metri di dislivello positivo, ma anche con un caldo asfissiante che ha messo a dura prova la resistenza di ogni singolo partecipante.

A scrivere per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro della manifestazione è stato uno straordinario Francesco Nicola. L'atleta dell'Asd Climb Runners ha dominato la gara assoluta maschile, fermando il cronometro sul tempo di 05h12'35" al termine di una prestazione maiuscola.

Alle sue spalle, a completare la festa in casa Climb Runners, si è piazzato il compagno di squadra Gabriele Gazzetto, autore di un'ottima prova conclusa in 05h16'38". Il terzo gradino del podio è andato invece ad Andrea Orsi (GSA Valsesia), che ha tagliato il traguardo con il tempo di 05h38'25".

Tra le donne, la regina incontrastata della giornata è stata Tania Rosa. La portacolori dell'APD Pont-Saint-Martin ha imposto un ritmo insostenibile per le avversarie, vincendo la classifica femminile con il tempo di 06h36'46". Netto il distacco sulla seconda classificata, un'ottima Sonia Locatelli, che ha chiuso la sua fatica in 07h09'51". Terza Silvio Robiolio dei Climb Runners, con un rempo di 08h28'19''.

La stanchezza sui volti dei runner testimonia la durezza di una sfida d'altri tempi Tuttavia, al di là dell'aspetto puramente agonistico, la manifestazione ha celebrato in tutto il suo splendore la Valle Elvo e l'intero arco delle montagne biellesi.

Il tracciato, selvaggio e a tratti severo, ha toccato ambienti di rara bellezza naturalistica, confermando come questo territorio sia una vera e propria palestra a cielo aperto per i trail e le lunghe distanze. La Monte Mars Marathon va così in archivio non solo come un grande evento sportivo, ma come un eccezionale veicolo di promozione per il turismo attivo e per la valorizzazione dei sentieri della nostra provincia.