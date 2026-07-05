Gare, premi e solidarietà al Golf Club Biella FOTO

Gare e premiati nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 luglio presso il Golf Club Biella Le Betulle di Magnano.

Non solo sport ma anche spazio alla solidarietà: la ormai tradizionale gara di tabellone Yellow Ball è arrivata alla sua 28° edizione nella giornata di sabato. Parte del ricavato, infatti, sarà destinata al progetto “PET/CT” presso l’Ospedale degli Infermi di Ponderano.

Questi i vincitori di venerdì: Domenico Pricco (1° netto 1° Categoria), Marino Cretier (1° netto 2° Categoria), Ronny Tabacchi (1° netto 3° Categoria). Giacomo Crestani e Giustina Lupattelli sono rispettivamente il 1° lordo e la 1° ladies mentre Roberto Rosini è il 1° Super Senior.

Sabato, invece, hanno primeggiato Francesco Tinelli, Lorenzo Cesare, Tommaso De Bernardi e Romeo Pricco nel 1° lordo; Adelaide Botto Poala, Mario Firpo, Umberto Botto Poala e Lucia Bianchi Maiocchi nel 1° netto.