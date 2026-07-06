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POLITICA | 06 luglio 2026, 08:30

Fratoianni a Biella per l'inaugurazione della sede di Sinistra Italiana

Fratoianni a Biella per l'inaugurazione della sede di Sinistra Italiana (foto di repertorio)

Fratoianni a Biella per l'inaugurazione della sede di Sinistra Italiana (foto di repertorio)

Dopo un anno dalla nascita della Federazione di Biella, Sinistra italiana fa un nuovo passo nel radicamento in città attraverso l’apertura della sua sede.

Uno spazio polifunzionale che, oltre a organizzare l’attività politica di Si e Alleanza Verdi e Sinistra nella provincia, vuole anche essere luogo di incontro e di confronto con il mondo progressista ed ecologista di questo territorio.

La Federazione di via Torino 43 sarà inaugurata ufficialmente giovedì 9 luglio alle 18 dal segretario nazionale Nicola Fratoianni e dalla segretaria regionale Alice Ravinale. 

All’inaugurazione parteciperà anche il coportavoce regione di Europa Verde Arianna Nardon visto che gli spazi saranno messi a disposizione anche di Europa Verde per rafforzare sempre di più Avs nel Biellese.

Seguirà rinfresco. 

c. s. Sinistra Italiana g. c.

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