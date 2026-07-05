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CRONACA | 05 luglio 2026, 17:00

Biella, anziana soccorsa in casa dopo una caduta: sul posto i Vigili del Fuoco con l’autoscala

Presente anche il 118, la donna è stata poi portata in ospedale.

Biella, anziana soccorsa in casa dopo una caduta: sul posto i Vigili del Fuoco con l’autoscala

Biella, anziana soccorsa in casa dopo una caduta: sul posto i Vigili del Fuoco con l’autoscala

Intervento di soccorso nella città di Biella. 

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, 5 luglio, su segnalazione di una residente, in via Schiapparelli: dalle prime ricostruzioni, sembra che un’anziana sia stata rinvenuta sul pavimento di casa a seguito di una caduta avvenuta qualche giorno fa. 

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che, con l’ausilio dell’autoscala, sono riusciti a raggiungere l’alloggio e ad assistere la donna fino all’arrivo del personale sanitario del 118.

In seguito, la stessa è stata accompagnata al Pronto Soccorso per eseguire alcuni accertamenti.

g. c.

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