Biella, anziana soccorsa in casa dopo una caduta: sul posto i Vigili del Fuoco con l’autoscala

Intervento di soccorso nella città di Biella.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, 5 luglio, su segnalazione di una residente, in via Schiapparelli: dalle prime ricostruzioni, sembra che un’anziana sia stata rinvenuta sul pavimento di casa a seguito di una caduta avvenuta qualche giorno fa.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che, con l’ausilio dell’autoscala, sono riusciti a raggiungere l’alloggio e ad assistere la donna fino all’arrivo del personale sanitario del 118.

In seguito, la stessa è stata accompagnata al Pronto Soccorso per eseguire alcuni accertamenti.