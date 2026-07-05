Accusa un malore, soccorso un giovane sotto la punta del Monte Camino VIDEO

Attimi di apprensione lungo il percorso della Marathon Monte Mars dove, stando alle prime ricostruzioni, un atleta di poco più di 20 anni sarebbe stato colto da un malore durante la gara. L'episodio si è verificato nella zona compresa tra il Rifugio della Barma e la punta del Monte Camino.

Secondo le informazioni raccolte, il corridore avrebbe accusato un primo malessere all'altezza del rifugio, riuscendo inizialmente a riprendere la corsa. Poco dopo, però, le sue condizioni sono peggiorate e il giovane si è accasciato a terra manifestando problemi respiratori.

Immediata la richiesta di soccorso, con l'attivazione del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, decollato dalla base di Torino. In breve tempo è intervenuta anche una squadra del Soccorso Alpino (già presente nei paraggi perché impegnata a prestare servizio alla manifestazione sportiva) che ha raggiunto il runner e gli ha prestato le prime cure in attesa dell'arrivo dell'elicottero.

I tecnici hanno monitorato le sue condizioni, assistendolo durante tutte le fasi dell'intervento. Una volta stabilizzato, l'uomo è stato affidato all'équipe sanitaria dell'elisoccorso e trasferito all'ospedale di Biella per gli accertamenti e le cure del caso.