Le Valli Oropa e Cervo si ritrovano, torna alla Galleria Rosazza l'Incontro delle Genti dopo anni di stop FOTO e VIDEO

Torna uno degli appuntamenti più apprezzati e partecipati dalle comunità delle Valli Oropa e Cervo. Nella mattinata di oggi, 4 luglio, si è tenuto il tradizionale Incontro delle Genti che, per diversi anni, non si era più svolto prima per l’emergenza pandemica legata al Covid poi per le frane che si erano abbattute nella zona a causa del maltempo.

La giornata si è aperta con la Santa Messa officiata dal vescovo di Biella Roberto Farinella, assieme ai due rettori del Santuario di San Giovanni d’Andorno e del Santuario di Oropa, don Paolo Santacaterina e don Michele Berchi, e scandita dalla musica del coro della Parrocchia di Vigliano-San Giuseppe. In quest’occasione, si è celebrata anche la riapertura della strada provinciale 513 che, da molto tempo, collega le due vallate, alla presenza delle autorità comunali dell’Alta Valle Cervo e del presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo.

Nel pomeriggio, alle 15, si terrà l’incontro “Un po’ di storia… in quota”, con Danilo Craveia e Luca Forgnone, accompagnati dalle note degli Acoustic Blend. Al centro del racconto ci saranno una strada, una galleria e una locanda: il tunnel di quasi 370 metri scavato nella roccia, le figure di Federico Rosazza e Giuseppe Maffei, e il cammino che unisce il santuario di San Giovanni Battista alla Madonna Nera di Oropa.