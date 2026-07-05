Dal Nord Ovest - Tragedia nel fiume Sesia: due uomini muoiono tentando di salvare una ragazzina

Dramma nel pomeriggio di oggi a Romagnano Sesia, dove due uomini hanno perso la vita nelle acque del fiume Sesia nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà.

Secondo una prima ricostruzione, le vittime, due cittadini nordafricani di circa quarant'anni, sarebbero il padre e lo zio della giovane. I due si sarebbero tuffati nel fiume per soccorrerla, nonostante non sapessero nuotare, venendo però rapidamente trascinati dalla forte corrente e scomparendo sott'acqua.

L'allarme ha fatto scattare un'imponente macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati dall'elicottero decollato dall'aeroporto di Malpensa, oltre al personale sanitario del 118 e ai carabinieri.

I soccorritori hanno recuperato i due uomini, ma purtroppo per entrambi non c'era più nulla da fare. La ragazzina, invece, è stata salvata grazie al coraggioso intervento di un altro bagnante che, assistendo alla scena dalla riva, si è gettato in acqua riuscendo a riportarla in salvo. La giovane è stata successivamente trasportata all'ospedale di Borgomanero per gli accertamenti del caso.

Le forze dell'ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'accaduto.