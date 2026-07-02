Dal Nord/Ovest, nuovo fronte di fuoco in località Alpe La Res. Proseguono le operazioni VIDEO

Proseguono anche oggi, 2 luglio, senza sosta le operazioni di spegnimento e presidio da parte dei Vigili del Fuoco nel Comune di Cravagliana, località Saliceto per un'area di circa 16 ettari, con un nuovo fronte, anche se di dimensioni più basse nel comune di Varallo all'Alpe La Res.
Sul posto una squadra del distaccamento di Varallo, due squadre DOS (direttore operazioni di spegnimento), due TAS(Topografia applicata al Soccorso), una del distaccamento Volontario di Cravagliana ed una AIB.
Attualmente stanno sorvolando l'area interessata tre Canadair ed un Elicottero Regionale alle prese con le operazioni di spegnimento.