Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco, arrestato a Ivrea per tentato omicidio

Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti nella notte del 4 luglio a Ivrea I Carabinieri delle Stazioni di Azeglio e Borgomasino hanno arrestato per tentato omicidio un quarantasettenne moldavo che aveva cercato di dare fuoco alla compagna convivente.

L’episodio si è consumato all'interno dell'abitazione della coppia: l’uomo, completamente ubriaco, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco.

La tragedia è stata fortunatamente evitata: è risultato provvidenziale il tempestivo intervento di un amico della coppia, presente in quel momento in casa, che si è frapposto tra i due ed è riuscito a trattenere il braccio dell'aggressore prima che questi potesse azionare l'accendino, sino all’intervento delle forze dell’ordine.

L’arrivo immediato dei Carabinieri, allertati dalla stessa vittima mentre l’amico teneva fermo il compagno, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. I militari dell’Arma hanno subito immobilizzato l'aggressore, sottraendogli l'accendino. L'episodio si è così concluso senza alcun ferito. L'uomo arrestato con l'accusa di tentato omicidio e portato nel carcere di Ivrea, come disposto dalla Procura che coordina le indagini.