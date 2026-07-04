Dal Nord Ovest - Incidente nella notte, gravi due ragazze ventenni

Nella notte, intorno alle 2.30, si è verificato un incidente stradale in via Vigone a Cercenasco. Complessivamente sono rimaste coinvolte tre persone. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e il Servizio regionale di elisoccorso.

I sanitari hanno stabilizzato due ragazze di 20 e 21 anni: le loro condizioni erano gravi e sono state trasportate all'ospedale CTO in elicottero in codice rosso Il terzo occupante dell'auto è un giovane di 28 anni, trasportato in ambulanza a Pinerolo con codice verde.