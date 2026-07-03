Dal Nord Ovest – Precipita in un vallone, soccorsa una donna: è grave in ospedale

Si è concluso ieri sera un intervento congiunto del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e dei Vigili del Fuoco per una donna infortunata nel comune di Villar Pellice.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 18, per un'escursionista precipitata per una ventina di metri in un vallone lungo il torrente Luissia non lontano dalla strada carrozzabile ma in una zona molto impervia.

Sul posto è stato inviato l'elisoccorso e le squadre a terra a supporto. La paziente è stata raggiunta e stabilizzata dal personale sanitario prima di essere trasportata sulla strada con manovre alpinistiche e caricata in ambulanza per il trasferimento nel punto dove l'elicottero era atterrato.

Elitrasportata in ospedale, è stata ricoverata con un codice rosso per politrauma.