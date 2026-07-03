Dal Nord Ovest - Incidente in A4: cassone di un tir incastrato in una zona di lavori

Incidente, nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio, intorno alle 2, sull'autostrada A4 nel territorio comunale di Villarboit. Una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli insieme a una con l'autogrù sono intervenute in direzione Torino per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante articolato.

Arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato il rimorchio cassonato di un tir incastrato tra l'asfalto e il cartellone della segnaletica verticale in una corsia chiusa per lavori. La motrice stradale era già stata staccata a causa dell'impatto e l'autista era fuori dal mezzo, senza aver riportato conseguenze per il sinistro.

Il personale di viale dell'Aeronautica si è impegnato nella rimozione del cassone incastrato, poi rimosso da una ditta di soccorso stradale per mezzi pesanti, nella messa in sicurezza dello stesso e dell'area interessata, mentre la Polstrada e personale dell'Autostrada si sono occupati della gestione del traffico.