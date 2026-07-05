Carta d'identità cartacea: a Biella nuove disposizioni e invito alla sostituzione con la CIE

Il Comune di Biella informa la cittadinanza che, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge 26 giugno 2026 n. 108, cambiano le modalità di utilizzo della carta d'identità cartacea.

A partire dal 3 agosto, infatti, la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, anche se ancora in corso di validità.

Il documento cartaceo potrà continuare ad essere utilizzato esclusivamente sul territorio nazionale e fino al 31 gennaio 2027 per l'esercizio dei diritti fondamentali, per l'accesso alle prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, per il ritiro della corrispondenza e degli atti giudiziari e per le operazioni presso banche, uffici postali e altri istituti finanziari.

Per questo motivo il Comune di Biella invita tutti i cittadini ancora in possesso di una carta d'identità cartacea a non attendere gli ultimi giorni e a provvedere quanto prima alla sostituzione con la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Il rilascio della CIE avviene esclusivamente su appuntamento. I cittadini sono pertanto invitati a prenotare il proprio appuntamento seguendo le modalità indicate sul sito istituzionale del Comune di Biella, così da evitare attese e garantire la disponibilità del documento, soprattutto in vista di eventuali viaggi all'estero.

Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Biella.