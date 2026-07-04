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SPORT | 04 luglio 2026, 08:30

Bocce, a Gaglianico inizia il campionato italiano a coppie di categoria A

Bocce, a Gaglianico inizia il campionato italiano a coppie di categoria A (foto di repertorio)

Bocce, a Gaglianico inizia il campionato italiano a coppie di categoria A (foto di repertorio)

Sabato 4 luglio a Gaglianico inizia il campionato italiano a coppie di categoria A. 

Prima partita alle 10.30, a Gaglianico, al bocciodromo comunale di Biella. La gara si concluderà poi domenica. 

Sono 43 le formazioni in gara e si gioca con il sistema a poule. Campioni in carica Luca Negro e Silvano Cibrario del Crc Gaglianico. Difenderanno i colori del Crc  Gaglianico, oltre a Negro- Cibrario le  coppie: Ariaudi-Capello, Pegoraro-Sari, Manolino-Ponzo.

Alle ore 14 di sabato, inizierà il campionato  italiano femminile a coppie, nella prima fase al bocciodromo di Benna, poi nella sede di gara a Gaglianico,  sono 18 le coppie in gara.

Sante Tregnago

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