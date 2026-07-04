Bocce, a Gaglianico inizia il campionato italiano a coppie di categoria A

Sabato 4 luglio a Gaglianico inizia il campionato italiano a coppie di categoria A.

Prima partita alle 10.30, a Gaglianico, al bocciodromo comunale di Biella. La gara si concluderà poi domenica.

Sono 43 le formazioni in gara e si gioca con il sistema a poule. Campioni in carica Luca Negro e Silvano Cibrario del Crc Gaglianico. Difenderanno i colori del Crc Gaglianico, oltre a Negro- Cibrario le coppie: Ariaudi-Capello, Pegoraro-Sari, Manolino-Ponzo.

Alle ore 14 di sabato, inizierà il campionato italiano femminile a coppie, nella prima fase al bocciodromo di Benna, poi nella sede di gara a Gaglianico, sono 18 le coppie in gara.