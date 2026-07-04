Ponderano, mensa anno scolastico 2026/2027: istruzioni per l'iscrizione e tariffe applicabili

Il servizio Mensa Scolastica viene gestito direttamente dalla C.M. Service s.r.l., concessionaria della gestione della Casa di Riposo comunale “Don Matteo Zanetto”.

I buoni pasti devono essere acquistati in modalità elettronica mediante un’app chiamata COMUNIC APP.

In vista dell'inizio dell'anno scolastico 2026/2027, si invitano le famiglie dei nuovi iscritti a procedere all’iscrizione al Servizio Mensa; le nuove iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 31/08/2026 onde consentire l’inserimento dei nominativi dei nuovi alunni in tempo utile.



Si prega di leggere attentamente le istruzioni per usufruire del servizio mensa contenute nell’avviso pubblicato in fondo alla presente pagina.

PER LE NUOVE ISCRIZIONI : le iscrizioni devono essere effettuate via mail all’indirizzo residenzazanetto@cmservicesrl.it .

PER GLI ALUNNI GIA’ ISCRITTI : in caso si decidesse di interrompere il servizio o di cambiare scuola, è NECESSARIO comunicarlo via mail all’indirizzo residenzazanetto@cmservicesrl.it (in mancanza, l'APP continuerebbe a registrare le presenze e i pasti, anche se non usufruiti, sarebbero addebitati).

TARIFFE

Si ricorda che l’Amministrazione Comunale, con delibera G.C. n. 71 del 27/06/2023, vista la crisi economica in atto e l’aumento dell’inflazione, al fine di supportare le famiglie con figli in età scolare, ha disposto la riduzione delle tariffe relative alla mensa scolastica della Scuola dell’Infanzia e Primaria per le fasce ISEE III, IV e V (unica) degli alunni residenti, con decorrenza dall’anno scolastico 2023/24. Pertanto, anche per l'a.s. 2026/2027, le tariffe della mensa scolastica sono le seguenti:

RESIDENTI

Fascia ISEE da € 0 a € 4.500 → Tariffa ESENTE

Fascia ISEE da € € 4.500,01 a € 6.500 → Tariffa € 2,00

Fascia ISEE da € 6.500,01 a € 8.500 → Tariffa € 2,70

Fascia ISEE da € 8.500,01 a € 10.000 → Tariffa € 3,65

Fascia ISEE oltre € 10.000 (o nessun ISEE presentato) → Tariffa € 4,20

NON RESIDENTI → Tariffa € 4,60

La differenza tra il costo del pasto (che è di € 4,60) e la tariffa applicata agli utenti residenti è a carico del Comune.

Poiché grazie al contributo del Comune, la tariffa applicabile ai residenti in V fascia è inferiore a quella applicabile ai non residenti, in caso di variazioni di residenza nel corso dell’anno scolastico, si raccomanda di comunicarlo immediatamente a C.M. Service s.r.l. affinchè quest’ultima possa adeguare la tariffa da corrispondere.

Per qualsiasi informazione in merito al servizio mensa si invita l’utenza a contattare la C.M. Service s.r.l. telefonicamente al numero 015-542655 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 (ad esclusione del periodo dal 8 al 21 agosto 2026) oppure via mail all’indirizzo residenzazanetto@cmservicesrl.it .



