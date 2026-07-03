Gaglianico, rubate nella notte due auto da una concessionaria: tentato furto in una scuola di Cossato

Furto in una concessionaria di auto a Gaglianico. Il fatto è avvenuto nella notte appena trascorsa: dalle prime ricostruzioni, affidate ai militari dell’Arma, mani ignote avrebbero divelto il cancello della struttura e, dopo aver rovistato in un ufficio, si sarebbero impadronite di due auto per allontanarsi dalla zona.

Proprio quest’ultime, sarebbero poi state ritrovate abbandonate. Nessuna traccia, invece, dei malviventi che sarebbero fuggiti a piedi. Le indagini di rito sono ora affidate ai Carabinieri volte a dare un volto ai presunti responsabili.

Nella giornata di ieri, 2 luglio, una scuola di Cossato sarebbe finita nel mirino dei ladri. Dalle informazioni raccolte, sembra che sia stata forzata una finestra per accedere alla sala informatica ma nulla sarebbe stato rubato. Sono in corso ulteriori accertamenti per fare chiarezza sull’episodio.