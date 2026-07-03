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Circondario | 03 luglio 2026, 14:00

Vigliano, dal 6 luglio nuovi giorni per la raccolta rifiuti

Vigliano, dal 6 luglio nuovi giorni per la raccolta rifiuti (foto di repertorio)

Vigliano, dal 6 luglio nuovi giorni per la raccolta rifiuti (foto di repertorio)

SEAB ha riorganizzato il servizio di raccolta rifiuti su tutto il territorio provinciale. Anche nel comune di Vigliano Biellese alcune modifiche partiranno da lunedì 6 luglio.

Per semplificare, è sparita la numerazione 1, 2 e 3 delle “aree” e tutto il territorio di Vigliano è ora ripartito in sole 3 zone: A, B e C che sono le medesime per tutti i tipi di raccolta. Nulla cambia per la raccolta dell’organico, che prosegue fino a fine anno con due passaggi settimanali con il calendario già consolidato.

Mentre carta e plastica venivano ritirate nella stessa settimana, dal 6 luglio la raccolta quindicinale è fatta a settimane alterne: ad esempio, la settimana dal 6 all’11 luglio vedrà la raccolta della sola carta: lunedì nella zona A; martedì nella zona B e mercoledì nella zona C. Nella settimana successiva, dal 13 al 18 luglio, sarà il turno della plastica : lunedì nella zona A; martedì nella zona B e mercoledì nella zona C. Così di seguito per il resto dell’anno. Il rifiuto indifferenziato, fino a sabato 4 luglio, veniva raccolto ogni quindici giorni il lunedì, martedì e mercoledì. Dal 6 luglio, con la medesima frequenza quindicinale, i giorni diventano giovedì per la zona A, venerdì per la zona B e sabato per la zona C.
 

Il calendario, con tutte le indicazioni utili per la raccolta, è pubblicato sul sito di SEAB e del Comune.

hi ha difficoltà con la consultazione sul web, può ritirare la copia cartacea all’ufficio urp, piano terra del Municipio, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

Redazione g. c.

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