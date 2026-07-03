Acqua, a Tollegno l’ordinanza del sindaco: “Uso di quella potabile solo per le necessità essenziali”

A seguito della comunicazione ricevuta da CORDAR S.p.A. Biella Servizi, che segnala il perdurare della situazione di siccità e il sensibile aumento dei consumi idrici dovuto alle elevate temperature, il comune di Tollegno ha emanato un'ordinanza che limita temporaneamente l'utilizzo dell'acqua potabile ai soli usi domestici e igienico-sanitari.

L'obiettivo del provvedimento è quello di tutelare le riserve idropotabili e garantire la continuità del servizio per tutti i cittadini, evitando sprechi in un momento di particolare criticità.

Fino alla revoca dell'ordinanza è quindi vietato utilizzare l'acqua potabile per:

· irrigare orti, giardini, prati e aree verdi;

· lavare cortili, piazzali e aree private;

· lavare autovetture, motocicli e altri mezzi;

· riempire o rabboccare piscine, vasche e fontane ornamentali, anche se dotate di impianto di ricircolo;

· qualsiasi altro utilizzo diverso da quello domestico e igienico-sanitario.

Restano naturalmente consentiti gli utilizzi strettamente necessari per comprovate esigenze di igiene, tutela della salute, sicurezza pubblica, protezione civile e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. La violazione dell'ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Il comune di Tollegno invita tutti i cittadini a fare la propria parte, adottando comportamenti responsabili e limitando i consumi allo stretto necessario. Un uso attento dell'acqua è oggi un gesto di responsabilità verso l'intera comunità e contribuisce a preservare una risorsa preziosa per tutti.