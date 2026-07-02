Fulgor: Vittorio Aliprandi è il presidente FOTO

L’estate dei grandi cambiamenti è arrivata. La Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo è pronta ad iniziare un cammino che si basa su ambizione, progettualità, sostenibilità e territorialità. Dopo momenti di confronto e dialogo costruttivo per raggiungere l’unità d’intenti tra la gestione in carica fino al 30 giugno 2026, che ha visto presidente Gianni Fregonese, e l’ingresso di Vittorio Aliprandi, affiancato dalla realtà di calcio internazionale Club Master Sport, è stata presa la decisione. La Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo farà parlare di sé.

Il presidente Aliprandi: «Guardiamo al futuro con responsabilità e ambizione»

Vittorio Aliprandi è il nuovo volto della Fulgor. Le sue parole aprono una nuova era destinata a guardare in alto e far sì che la società possa ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama calcistico: «Vogliamo costruire una società solida e capace di guardare al futuro con responsabilità e ambizione. Il nostro progetto nasce da un legame profondo con il territorio e dalla volontà di valorizzarlo ogni giorno. Crediamo nello sport come strumento di crescita, educazione e inclusione sociale. Per questo lavoreremo a stretto contatto con scuole, associazioni e realtà locali». Il contatto con il territorio è un aspetto che non passerà in secondo piano. «Un altro obiettivo sarà migliorare le strutture - prosegue il neo presidente. Le renderemo sempre più funzionali e accessibili in modo che i ragazzi possano crescere e le famiglie vengano accolte nel miglior modo possibile».

Garini e Carbone, precedenza ai giovani e visione internazionale

Due figure centrali nel rinnovato scacchiere blucremisi sono Alexander Garini e Gloria Carbone, rispettivamente vicepresidente e direttore generale. Un tassello su cui si espone il dg Gloria Carbone è la filiera della Fulgor: «Assumo questo incarico con entusiasmo e con una visione chiara degli obiettivi da raggiungere. Il settore giovanile sarà il cuore del progetto: vogliamo far crescere i ragazzi accompagnandoli in un percorso serio e formativo». Per consentire il miglioramento in campo dei nostri giovani atleti è importante far sì che si confrontino con realtà regionali e non solo. Afferma il dg in tal senso: «Un ulteriore punto fondamentale sarà l’organizzazione di tornei ed eventi. I ragazzi cresceranno indiscutibilmente e l’immagine della società ne gioverà contestualmente in termini di visibilità».

Idee chiare sono quelle espresse anche dal vicepresidente Alexander Garini, che si è soffermato su un aspetto che, nel locale e nelle categorie dilettantistiche, non si è soliti nominare: l’internazionalità. «La Fulgor sarà sostenibile, saprà programmare e gestire le situazioni con equilibrio - spiega. Allo stesso tempo la società avrà una mentalità aperta e internazionale. Vogliamo creare connessioni che possano portare nuove opportunità al club, favorendo scambi culturali e sportivi inserendo, quando ci saranno le condizioni giuste, giovani talenti provenienti anche da altri Paesi. Non per togliere spazio ai nostri ragazzi, ma per alzare il livello, arricchire l’ambiente e creare un contesto stimolante per tutti. Il calcio deve essere passione, identità e divertimento. I tifosi devono sentirsi parte di un progetto».

Ecco il nuovo Consiglio di Amministrazione:

Vittorio Aliprandi, presidente

Gianni Fregonese, presidente onorario

Alexander Garini, vicepresidente

Gloria Carbone, direttore generale

Massimo Lorena, segretario

Amedeo Acquadro, consigliere

Maria Megale, consigliere

Davide Sappino, consigliere

Luca Berteletti, consigliere