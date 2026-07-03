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Biella | 03 luglio 2026, 15:51

Serramenti Biellesi: tende da sole per proteggere la casa dal caldo estivo

Una soluzione pratica ed elegante

Serramenti Biellesi: tende da sole per proteggere la casa dal caldo estivo

Serramenti Biellesi: tende da sole per proteggere la casa dal caldo estivo

Con l’arrivo dell’estate, balconi e terrazzi tornano protagonisti, ma il sole diretto può aumentare il calore anche dentro casa. Serramenti Biellesi propone tende da sole e pergole pensate per schermare i raggi prima che raggiungano i vetri, migliorando il comfort degli ambienti e riducendo l’uso del climatizzatore.

Una soluzione pratica ed elegante per vivere meglio gli spazi esterni e proteggere la casa.

Per approfondire: https://www.serramentibiellesi.it/tende-da-sole-perche-sono-una-delle-soluzioni-piu-efficaci-contro-il-caldo-estivo/ 

Paolo Mander Direzione Copywriting SeniorAccount 
Atlantide Paolo Mander
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i.p.

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