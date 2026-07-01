Cavaglià, lite al bar: un uomo ferito al polso dopo il lancio di una sedia

Intervento dei Carabinieri nella notte in un bar a Cavaglià, intorno all'una, in seguito a una richiesta di intervento giunta al 112 per una lite tra due persone.

All'arrivo dei militari, il richiedente, un uomo del 1975 residente a Cavaglià, ha riferito di essere stato aggredito dall'altra persona coinvolta, che nel frattempo si era allontanata. Secondo il suo racconto, durante il diverbio gli sarebbe stata lanciata contro una sedia, che lo ha ferito a un polso, e gli sarebbe stata inoltre strappata la camicia.

L'uomo è stato medicato sul posto per la ferita riportata, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Poco dopo è tornata sul luogo dell'accaduto anche la controparte, un uomo del 1977 residente a Cavaglià, identificato dai Carabinieri. Quest'ultimo ha fornito una versione differente dei fatti, dichiarando di essere stato ripetutamente provocato e insultato dall'altro coinvolto.

Entrambe le persone sono state informate delle facoltà previste dalla legge